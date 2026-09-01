كواليس جلسة عموتة مع أشرف داري بعد ودية دلفي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة المدافع المغربي أشرف داري مع حسين عموتة عقب مباراة دلفي الودية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، عموتة حرص على مشاركة اللاعب في المباراة الودية لمدة شوط للتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية واللاعب ظهر بشكل جيد في المباراة وكان لديه رغبة قوية في إثبات نفسه وتقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني.

وتابع، عقب المباراة عقد عموتة جلسة مع داري ووعده بالحصول على فرصة قريبا للمشاركة مع الفريق كما وعده بالظهور قريبا في قائمة الأهلي بالمباريات.

واختتم، عموتة طلب من اللاعب التمسك بالفرصة فور الحصول عليها كما طالبه بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد.