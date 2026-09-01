تامر عبد الحميد: الزمالك كان موفقاً.. ومنتخب السويس بتروجت لا يستحق الخسارة

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان موفقًا للغاية خلال مواجهة منتخب السويس بتروجت، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وقال دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن قائمة الزمالك محدودة، كما أن اختيارات معتمد جمال، المدير الفني للفريق، أصبحت محدودة، مشددًا على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء الجماعي للفريق.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن معتمد جمال يجيد تغيير أداء الفريق، خاصة في الشوط الثاني، من خلال تحفيز اللاعبين وبث روح الحماس لديهم، مؤكدًا أن قائمة الزمالك الحالية ليست الأفضل، وأن مجموعة اللاعبين الموجودة ستواجه صعوبات خلال الفترة المقبلة.

وأشار دونجا إلى أن السويس بتروجت أهدر أكثر من فرصة أمام الزمالك، وكان لا يستحق الخسارة، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يملك حاليًا «توفيقًا غير عادي» ساعده على تحقيق الفوز.