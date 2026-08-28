نصائح للأمهات لتقليل اعتماد الأطفال على الحلويات

تواجه كثير من الأمهات مشكلة تعلق الأطفال بالحلويات والأطعمة السكرية، خاصة مع توفرها بصورة مستمرة في المنزل والمتاجر، وقد يصبح تقليل تناولها تحديًا يحتاج إلى الصبر والتدرج بدلًا من المنع المفاجئ.



ومن الخطوات المهمة عدم جعل الحلويات مكافأة أساسية للطفل على كل تصرف جيد، لأن ذلك قد يزيد ارتباط الطفل بها من الناحية النفسية.



كما يمكن أن تحرص الأسرة على توفير بدائل مناسبة في المنزل، مثل الفواكه والزبادي والمكسرات المناسبة لعمر الطفل، مع تقديمها بطريقة جذابة.



ومن الأفضل كذلك أن يرى الطفل أفراد الأسرة يتبعون عادات غذائية متوازنة، لأن الأطفال يتعلمون بدرجة كبيرة من خلال التقليد.

وتساعد الوجبات الرئيسية المنتظمة على تقليل الشعور بالجوع الشديد، والذي قد يدفع الطفل إلى طلب الحلويات باستمرار.



وينصح أيضًا بقراءة الملصقات الغذائية عند شراء المنتجات الجاهزة، والانتباه إلى كمية السكريات المضافة.

ولا يعني ذلك حرمان الطفل تمامًا من الحلويات، وإنما تعليم الطفل مفهوم الاعتدال وتقديمها ضمن نظام غذائي متوازن.



وتختلف الاحتياجات الغذائية من طفل لآخر حسب العمر والنشاط والحالة الصحية، لذلك يمكن الاستعانة بطبيب الأطفال أو اختصاصي التغذية إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بوزن الطفل أو عاداته الغذائية.

المصدر healthyline