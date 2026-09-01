ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات| صور

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ساوايست اس 06 موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 موديل 2027، وتنتمي اس 06 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 06 موديل 2027

ساوايست اس 06 موديل 2027

زودت سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Daytime running lights .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2027

ساوايست اس 06 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ساوايست اس 06 موديل 2027

ساوايست اس 06 موديل 2027

تتوافر سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2027

ساوايست اس 06 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 485 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .