حقيقة غرامة الـ150 ألف جنيه على محمود جهاد في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تردد بشأن توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على محمود جهاد، لاعب وسط الفريق، بسبب مغادرته استاد القاهرة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب لم يتعرض لأي غرامة مالية، خاصة أنه كان مستبعدًا من قائمة المباراة، وبالتالي كان من حقه حضور اللقاء أو مغادرة الملعب بالطريقة التي يراها مناسبة.

وأكد أن محمود جهاد جاهز فنيًا وبدنيًا، واستفسر من معتمد جمال، المدير الفني، عن أسباب استبعاده المتكرر، ليؤكد له المدرب أن القرار فني، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعمل على تطوير مستواه للحصول على فرصة المشاركة.