أسعار النفط تقفز مع عودة المواجهة الأمريكية الإيرانية.. ماذا يحدث بمضيق هرمز؟

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعد عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما جدد مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار، أو 2.69 بالمئة، إلى 90.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي دولارين، أو 2.4 بالمئة، إلى 85.40 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

ولامس برنت في وقت سابق من الجلسة 91.52 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 أغسطس.

وقصفت القوات الأمريكية أمس الأحد منصتي إطلاق على جزيرة لارك بمضيق هرمز، في أول غارات أمريكية معروفة على إيران منذ أواخر يوليو تموز مع دخول الصراع شهره السادس.

وردا على ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن قوات الحرس الثوري اليوم الاثنين أن طهران هاجمت قاعدتين جويتين أمريكيتين ⁠في الأردن.

وكتب محللو شركة جيلبر آند أسوشيتس في مذكرة "لا تزال بعض شحنات النفط من منطقة الخليج تعبر المضيق وهو ما يحد من وتيرة الارتفاع، لكن أول مواجهة عسكرية مباشرة منذ شهر دفعت المتعاملين إلى وضع علاوة مخاطر على الإمدادات في الأجل القريب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد إن جزيرة خرج، وهي مركز الطاقة في إيران، "تسوى بالأرض" لكن لم تكن هناك أدلة على تعرض الجزيرة لهجوم. كما أن المنشور، المصحوب بمقطع أنتج بالذكاء الاصطناعي، لم يتضمن تفاصيل إضافية.

ونفت إيران تعرض الجزيرة لأي هجوم، وقالت إن العمليات النفطية مستمرة هناك.

ووصلت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، في وقت يعمل فيه ‌وسطاء على ⁠فتح مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير.

وأظهرت بيانات الشحن أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى خمس سفن يوميا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي اليوم إن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران هو "تهيئة الظروف التي تدفعها إلى ⁠الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ورغم الاتجاه الصعودي اليوم، يتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاضات طفيفة في أغسطس آب بعدما هبطا بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، في أول تراجع أسبوعي لهما خلال ثلاثة أسابيع.

وفي ما قد يسهم ⁠في تهدئة مخاوف الإمدادات، قال ترامب أيضا أمس الأحد إن النفط الذي سيتوفر نتيجة اتفاق أبرم مؤخرا مع فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي الذي انخفض إلى قرب أدنى مستوى له منذ 44 ⁠عاما.

وقال أربعة مصادر مطلعة على الترتيبات إن شركات شيفرون الأمريكية وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا وأو.إن.جي.سي الهندية وإيني الإيطالية وجيو بارك الكولومبية تتجه إلى توقيع اتفاقات نهائية في فنزويلا بعد مفاوضات استمرت لأشهر بخصوص مشروعات طاقة في الدولة العضو بمنظمة أوبك.