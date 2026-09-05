ثورة عبدالله السعيد ضد نجوم الزمالك بسبب الميناء الجيبوتي| تفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، أن عبدالله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم، وجه رسالة قوية إلى زملائه داخل غرفة الملابس عقب مباراة الميناء الجيبوتي، التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ثورة عبدالله السعيد ضد نجوم الزمالك بسبب الميناء الجيبوتي

وأوضح المصدر أن عبدالله السعيد عنف لاعبي الزمالك بسبب تراجع المستوى خلال أحداث الشوط الثاني، رغم تحقيق الفريق الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين كان بإمكانهم الخروج بنتيجة أكبر من التي انتهت عليها المباراة.

ونقل المصدر عن قائد الزمالك قوله للاعبين: "مستوانا في الشوط الثاني كان وحش، والمفروض كنا نخرج بنتيجة أكبر من كده"، مشددًا على ضرورة عدم تكرار هذا الأداء في المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن عبدالله السعيد تحدث مع اللاعبين عن أهمية الجماهير وانتظاراتها من الفريق خلال الموسم الحالي، قائلاً: "الجمهور مستني مننا كتير في الموسم ده، ومينفعش أي استهتار أو تهاون".

وأشار المصدر إلى أن قائد الزمالك طالب زملاءه بضرورة تحمل المسؤولية، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، مؤكدًا: "إحنا لعيبة كبيرة ولازم نكمل اللي عملناه السنة اللي فاتت، ومستوانا النهارده مينفعش يتكرر تاني".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن رسالة عبدالله السعيد جاءت بهدف تحفيز اللاعبين ورفع درجة التركيز، خاصة مع رغبة الفريق في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي.