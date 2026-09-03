عبدالله السعيد يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الأهلي وسموحة

يواجه النادي الأهلي منافسه سموحة، اليوم في مباراة قوية تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدافي مباريات الأهلي وسموحة

ويتصدر عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق والزمالك قائمة هدافي المواجهات بين الحمر وسموحة برصيد 8 أهداف

وجاء اسلام محارب في المركز الثاني حيث لعب للاهلي وسموحة وسجل 5 أهداف وخلفه جودوين أتارمي لاعب سموحة وصالح جمعة لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

لعب الأهلي ضد سموحة في 30 مباراة سابقة بالبطولة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 17 مباراة مقابل 4 انتصارات فقط للموج الأزرق

وانتهت 9 مواجهات بالتعادل بين الأهلي وسموحة وكان للأحمر نصيب في تحقيق أكبر نتيجة انتصار بتاريخ المواجهات بنتيجة 4-0 في موسم 2020-2021.

وسجل لاعبو الأهلي 46 هدفا في شباك سموحة بينما سجل سموحة 22 هدفا.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُنقل مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة اللقاء.