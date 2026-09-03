12 لاعبا يغيبون عن الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي منافسه سموحة، اليوم في مباراة قوية تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مواجهة سموحة وفي رصيده 6 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من المسابقة.

ويسعى لاعبو الأهلي إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفريق يأمل في فرض سيطرته على المنافسة منذ الجولات الأولى، مع رغبة الجهاز الفني في مواصلة تقديم الأداء القوي وتحقيق الانتصارات المتتالية.

غيابات الأهلي أمام سموحة

يغيب عن قائمة الأهلي أمام سموحة كلا من أكرم توفيق وإمام عاشور بسبب عدم الجاهزية الفنية فيما تم استبعاد عمر الساعي من المشاركة رغم مشاركته في المباراة الماضية أمام زد

بجانب غياب توفيق محمد وكريم الدبيس وأحمد عيد وأحمد خالد كباكا وعمر سيد معوض ومحمد عبدالله ومحمد رأفت وأشرف داري ورضا سليم .

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة اللقاء.