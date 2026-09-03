من القلعة الحمراء إلى البرتغال.. موهبة الأهلي تبدأ رحلة جديدة إلى الحلم الأوروبي

يخوض إبراهيم بيبو، لاعب النادي الأهلي مواليد 2011، تجربة جديدة خارج الحدود، بعدما تواجد داخل صفوف نادي فاماليكاو البرتغالي، لخوض فترة جديدة في خطوة تحمل الكثير من الطموحات بالنسبة للاعب الشاب، الذي يسعى إلى وضع بصمته مبكرًا على طريق الاحتراف الأوروبي.

وتمنح هذه التجربة صاحب الـ15 عامًا فرصة مهمة للتعرف عن قرب على طبيعة كرة القدم الأوروبية، والاحتكاك بمدارس تدريب مختلفة، إلى جانب خوض تدريبات داخل بيئة كروية تعتمد على تطوير المواهب في سن مبكرة.



إبراهيم بيبو أمام اختبار جديد في البرتغال

ويأمل إبراهيم بيبو في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترة المعايشة مع فاماليكاو، سواء على المستوى الفني أو البدني، خاصة أن مثل هذه التجارب تمثل فرصة حقيقية للاعبين الصغار لاكتساب خبرات يصعب الحصول عليها من خلال التدريبات والمباريات المحلية فقط.

ولا تقتصر أهمية التجربة على خوض التدريبات، إذ يسعى اللاعب إلى تقديم مستويات قوية خلال وجوده في البرتغال، وإظهار قدراته أمام الجهاز الفني ومسؤولي النادي، أملاً في أن تكون هذه الفترة بداية لخطوة أكبر خلال السنوات المقبلة.

وائل الخربتاوي وراء تجربة اللاعب

وتأتي تجربة إبراهيم بيبو مع نادي فاماليكاو من خلال وكيل اللاعبين وائل الخربتاوي، الذي يتولى متابعة اللاعب والعمل على ترتيب فترة المعايشة، بما يتيح لموهبة الأهلي فرصة التواجد داخل أجواء كرة القدم البرتغالية والتعرف على طرق العمل والتدريب المتبعة هناك.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توجه العديد من الأندية الأوروبية إلى البحث عن المواهب الصغيرة، والعمل على تطويرها منذ مراحل عمرية مبكرة، وهو ما يجعل فترة المعايشة فرصة للاعب من أجل اختبار قدراته واكتشاف الجوانب التي يحتاج إلى تطويرها.

حلم الاحتراف يبدأ بخطوة

ورغم صغر سنه، فإن وجود إبراهيم بيبو داخل نادٍ أوروبي يمثل تجربة مختلفة في مسيرته، خاصة أن الاحتكاك المبكر بالمدارس الكروية الأوروبية يمكن أن يمنحه رؤية أوسع لطبيعة المنافسة ومتطلبات اللاعب المحترف.

ويبقى التحدي الأكبر أمام اللاعب هو استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل، من خلال الالتزام بالتدريبات والاستماع إلى تعليمات المدربين والعمل على تطوير مستواه، في انتظار ما ستسفر عنه فترة المعايشة من تقييمات وإمكانية اتخاذ خطوات جديدة في المستقبل.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتأتي المباراة في ظل سعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة، بينما تترقب جماهير القلعة الحمراء الظهور القوي للفريق في بداية الموسم.



وتبقى تجربة إبراهيم بيبو في البرتغال واحدة من المحطات التي قد تشكل فارقًا في بداية مشواره الكروي، فالموهبة وحدها لا تكفي لصناعة لاعب محترف، وإنما تحتاج إلى العمل المستمر والاحتكاك واكتساب الخبرات.