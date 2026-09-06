وزير الرياضة يجري جولة تفقدية بالمركز الأولمبي لمتابعة تدريبات واستعدادات الفرق والمنتخبات

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، رفقه المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، جولة تفقدية موسعة داخل المركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي، لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام تدريبات الفرق والمنتخبات الموجودة بالمركز، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت والأنشطة الرياضية.

دوشملت الجولة عددًا من الملاعب والصالات والمنشآت التدريبية، حيث تابع الوزير جانبًا من تدريبات الفرق واللاعبين، واطلع على طبيعة البرامج التدريبية والاستعدادات الجارية للاستحقاقات الرياضية المقبلة، كما حرص على الحديث مع عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية، من بينهم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وأكد جوهر نبيل حرص الوزارة على متابعة احتياجات الفرق والمنتخبات وتوفير البيئة المناسبة للتدريب والإعداد، مع استمرار تطوير المركز الأولمبي ورفع كفاءة منشآته، بما يخدم الرياضيين ويسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات.