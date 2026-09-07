محافظ البحيرة: تزويد 9 مستشفيات بـ35 ماكينة غسيل كلوي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة

أعلنت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، تزويد 9 مستشفيات بالمحافظة بـ35 ماكينة غسيل كلوي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدة حرصها على دعم وتطوير المنظومة الصحية وتعزيز قدرات المنشآت الطبية، وتزويدها بكافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.

وأوضحت محافظ البحيرة - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن وزارة الصحة والسكان قامت بتزويد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة بعدد 35 ماكينة غسيل كلوي لتوزيعها على عدد 9 مستشفيات بنطاق المحافظة وذلك على النحو التالي: تزويد مستشفى كفر الدوار العام الجديدة، بعدد 5 ماكينات ،و 5 ماكينات لمستشفى حوش عيسى المركزي، و5 ماكينات لمستشفى أبو المطامير المركزي، وماكينتين لمستشفى رشيد المركزي، و3 ماكينات لمستشفى المحمودية المركزي، و5 ماكينات لمستشفى إدكو المركزي، و3 ماكينات لمستشفى الرحمانية المركزي، وماكينتين لمستشفى الدلنجات المركزي، و5 ماكينات لمستشفى غرب النوبارية المركزي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا الدعم يعكس اهتمام الدولة المصرية، والقيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة، خاصة في القرى والمراكز.