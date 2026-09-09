رقص بملابس خادشة.. قرار جديد من النيابة بشأن صانعة محتوى بالجيزة

قررت جهات التحقيق التحفظ على هاتف صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات رقص بملابس خادشة بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات بملابس خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.