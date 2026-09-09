عبد السلام الجبلي في عيد الفلاح الـ 74: خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي

وجه المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سابقاً، التهنئة لجموع الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح الـ 74، مؤكداً أن الفلاح المصري كان وسيظل الصخرة التي تتكسر عليها الأزمات والتحديات، وخط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي للبلاد.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، إن ما يشهده القطاع الزراعي في عهد القيادة السياسية يمثل حزمة تمكين غير مسبوقة، تُترجم حرص الدولة المصرية على دعم المزارع وتخفيف الأعباء عن كاهله، وتحقيق الاستدامة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والأفقي والرقمنة.

وأضاف الجبلي أن إنجازات الدولة وحصاد الأداء التنموي للقطاع الزراعي يعكس حجم الدعم المباشر الموجه للمزارعين، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بالقمح أكثر من 3.7 مليون فدان.

وثمّن حرص الدولة على تقديم حوافز مجزية للمزارعين والإعلان المبكر عن سعر توريد إردب القمح بـ 2500 جنيه، إلى جانب التوسع في منظومة "الزراعة التعاقدية" للمحاصيل الاستراتيجية والزيتية لضمان أسعار عادلة وتسويق آمن للمنتجات.

وأشاد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية بالإجراءات الحازمة لحوكمة منظومة الأسمدة المدعومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم توزيع 4.4 مليون "كارت فلاح ذكي" وتزويد 5825 جمعية زراعية بوحدات البيع الإلكترونية (POS)، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لحماية سوق المستلزمات والمبيدات من الغش.

كما نوه بالدور البارز للبحث العلمي الزراعي في استنباط 158 صنفاً جديداً وتحسين السلالات، ما أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% في قطاعي الألبان وبيض المائدة، و98% من اللحوم البيضاء، إلى جانب الطفرة التصديرية القياسية التي بلغت 9.5 مليون طن من الصادرات الزراعية للنفاذ إلى 170 سوقاً دولية.

واختتم النائب عبد السلام الجبلي تصريحاته، بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يتكامل دائماً مع جهود الدولة لمساندة الفلاح، والعمل على حل مشكلاته وتوفير كل سبل الدعم له، باعتباره شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني وشريان الحياة للوطن.