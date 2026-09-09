سي إن إن: الجهود الأمريكية متواصلة لشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر مسؤولة، اليوم الأربعاء، بأن الجهود الأمريكية متواصلة لوضع وتحديث خطط عسكرية تهدف إلى شن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية التابعة لـ إيران.

وضرب المنشآت المقامة في أوراق وأعماق سحيقة تحت الأرض.

ونقلت الشبكة عن خبراء ومحللين عسكريين أن المرافق النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض تم تصميمها وهندستها لتكون بمثابة ملاذات آمنة وحصينة تحمي أجهزة الطرد المركزي ومكونات البرنامج النووي الإيراني من أية ضربات جوية أو اختراقات صاروخية تقليدية.

وتأتي هذه التسريبات في ظل تصاعد التوترات والتصعيد العسكري والميداني المحتدم في المنطقة، واستمرار الجهود الأمريكية لتقييم القدرات العسكرية الكفيلة باستهداف المواقع النووية المحصنة.