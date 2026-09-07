قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات الاتصالات الأوروبية تدرس مشروعا مشتركا لمنافسة إيلون ماسك
هاني حتحوت: لاعبو الزمالك يرفضون جلسة مع الإدارة بسبب المستحقات المتأخرة
هدنة الشتاء.. زيلينسكي يكشف تحركا أمريكيا لخفض التصعيد مع روسيا
إشارات خادشة للحياء.. القبض على سائق توك توك بالقاهرة
منتخب السويس بتروجت يقلب الطاولة على المصري بثنائية مثيرة في الدوري الممتاز
مليشيا الحوثي تعاود استهداف المخا بصاروخ بالستي
أياكس يعلن غياب مدافعه لمدة شهر بسبب كدمة في عظمة القص والرئة
الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي
محافظ القاهرة: زرع أشجار جديدة في شارع جامعة الدول العربية قريبا
حاجة نفخر بيها.. عمرو أديب: المصريين أصبحوا حساسين تجاه أي حد بيقطع شجرة
حسم المعركة عسكريا.. مساعد وزير الدفاع اليمني: قرار تحرير صنعاء «صَدَر»
محدش يشتريها| مدارس النيل تحذر الطلاب من تداول كتب ومذكرات تجارية منسوبة لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسكندرية تشن حملة على المخابز البلدية المدعمة

حملة تموينية
حملة تموينية
أ ش أ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، حملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز البلدية والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، شملت ضبط مخبزين بلديين يقومان بتجميع 396 بطاقة تموينية بهدف التربح غير المشروع من أموال الدعم، كما تم ضبط 3 شكاير دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 150 كجم دقيق مدعم، بأحد المخازن.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة بيانات بالمخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لأي محاولات للتربح غير المشروع من أموال الدعم.

مديرية التموين حملة تموينية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

ترشيحاتنا

فايا يونان

فايا يونان تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد فصول وتعلن خطوبتها

آيات اباطة

آيات أباظة: شهيرة وقفت جنبي خلال رحلة مرضي ودعمتني نفسيا أثناء العلاج

عمرو سعد

بعد تكريمه في "موريكس دور 2026".. عمرو سعد يكشف تفاصيل عمله الرمضاني

بالصور

شافت أصعب أيام حياتها.. هبة كامل تكشف تفاصيل مرضها وهذه أهم أعراضه

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

المزيد