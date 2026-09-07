تموين الإسكندرية تشن حملة على المخابز البلدية المدعمة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، حملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز البلدية والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، شملت ضبط مخبزين بلديين يقومان بتجميع 396 بطاقة تموينية بهدف التربح غير المشروع من أموال الدعم، كما تم ضبط 3 شكاير دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 150 كجم دقيق مدعم، بأحد المخازن.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة بيانات بالمخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لأي محاولات للتربح غير المشروع من أموال الدعم.