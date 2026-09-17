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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: الزمالك لم يصل لـ85% من جاهزيته.. وفترة التوقف في صالح الأبيض

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق، أن نادي الزمالك لا يزال يعاني من أزمة بسبب عدم بدء فترة الإعداد في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن الفريق لم يصل حتى الآن إلى المستوى الفني والبدني المطلوب.

الزمالك

وقال حلمي طولان خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: «الزمالك ما زال يعاني من أزمة عدم بدء فترة الإعداد في الوقت المناسب، والفريق لم يصل إلى مستوى 80 أو 85% من مستواه الفني والبدني».

وأوضح طولان أن الزمالك يعاني من غياب الأجنحة القوية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يمكنه التفكير في تغيير طريقة اللعب حال عدم توافر العناصر المناسبة في هذا المركز.

وأضاف: «الفريق يعاني من غياب الأجنحة، وأنا أفضل أنه في حال عدم تواجد جناحين أقوياء، أخوض المباراة بثنائي رأس حربة».

وتابع: «قد يكون هناك اقتراح بتواجد أحمد فتوح في مركز الجناح أمام محمود بنتايج، وده هيكون حلًا دفاعيًا وهجوميًا مناسبًا لنادي الزمالك».

وتحدث حلمي طولان عن بعض المشكلات الفنية التي ظهرت على أداء الزمالك، موضحًا أن الفريق يعاني من عدم وجود ترابط كافٍ بين الخطوط.

وقال: «الزمالك يعاني من أزمة في ترابط الخطوط، وفي مساحات كبيرة بين اللاعبين، وده شيء فني بحت وتعليمات من المدرب».

وشدد طولان على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على علاج هذه السلبيات، خاصة مع حاجة الفريق إلى الوصول لأفضل حالة فنية وبدنية استعدادًا للمباريات المقبلة.

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