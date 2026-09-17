أقدم الدارسين : الأكاديمية العسكرية علمتنا تطبيق العدالة مهما كانت الظروف

قال أقدم الدارسين بالدورة الـ 6 للمرشحين للعمل بالجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، إننا أمام بناء حقيقي لمؤسسات متكاملة وعدالة راسخة ووطن أكثر قدرة على صناعة مستقبله.

وأضاف خلال حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية، أن الأكاديمية العسكرية المصرية صرح عظيم، علمتنا أهمية خدمة الوطن بكل إخلاص وصدق وتطبيق رسالة العدالة مهما كانت الظروف والتحديات.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.