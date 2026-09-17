ضبط 300 بطاقة تموينية و4 محاضر تصرف في طن من الدقيق البلدي المدعم بالمراغة

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تموينية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة تفتيشية مكبرة على مخابز مركز المراغة.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة استهدفت المرور على عدد من مخابز مركز المراغة.

وأسفرت عن ضبط 300 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز قبل استخدامها في صرف الخبز المدعم والحصول على الدعم المخصص للمواطنين بالمخالفة للقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على البطاقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت كذلك عن تحرير 4 محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي طن، بالإضافة إلى تحرير 7 مخالفات توقف عن الإنتاج.

ولفت إلى استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار جهود التموين والأجهزة الرقابية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالدعم أو التلاعب في السلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.