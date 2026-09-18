العمل: تحرير 458 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون و57 توصية بغلق المتجاوزين

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل حملاتها الموسعة على عدد من قطاعات العمل، شملت الإنشاءات والمولات ومحطات تعبئة الحاصلات الزراعية، وذلك خلال 5 أيام فقط،على مستوى الجمهورية.

وأسفرت هذه الحملات عن التفتيش على 1211 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تبين استيفاء 204 منشآت للاشتراطات، بينما تم تحرير 458 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة.

وفي إطار حرص الوزارة على دعم المنشآت الجادة في توفيق أوضاعها، تم منح مهل قانونية لبعض المنشآت لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإزالة المخالفات، مع استمرار المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات المقررة.

كما تمت إحالة 50 منشأة إلى مديري المديريات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن صدور 57 توصية بالغلق بحق منشآت تستوجب أوضاعها اتخاذ إجراءات حاسمة حفاظًا على سلامة العاملين...وتولي الحملات التفتيشية على المولات اهتمامًا خاصًا بظروف عمل العاملين في مناطق الكاشير، باعتبار أن حماية العامل لا تقتصر على تأمين موقع العمل من المخاطر، وإنما تمتد إلى توفير ظروف عمل لائقة تتناسب مع طبيعة المهام التي يؤديها العامل.

وتشمل أعمال التفتيش التأكد من ساعات العمل، وظروف أداء العامل لمهامه، وتوفير مقعد للعامل في الحالات التي تسمح بها طبيعة العمل، ومدى ملاءمة بيئة العمل من الناحية الصحية والمهنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لا تلتزم بتوفير ظروف عمل لائقة للعاملين.

وأكدت وزارة العمل في بيانها أن الحملات التفتيشية تستهدف في المقام الأول منع الخطر قبل وقوعه وتصحيح أوضاع بيئة العمل، وليس مجرد تحرير المحاضر، مع تطبيق القانون على المنشآت غير الملتزمة، ومساندة المنشآت الجادة في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتواصل الوزارة تكثيف حملاتها الميدانية بمختلف قطاعات العمل، انطلاقًا من أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد التزام قانوني، وإنما ثقافة عمل ومسؤولية مشتركة لحماية الإنسان والحفاظ على استدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.