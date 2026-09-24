ارتفاع ثمن البيض.. أسعار الفراخ اليوم بالأسواق

بعد ارتفاع أسعار البيض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، تشهد أسعار الفراخ اليوم، الخميس، ارتفاعات طفيفة في الأسواق ليزيد سعر كيلو الفراخ البيضاء بحوالي 5 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 24 سبتمبر

سعر الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء جملة، 68 جنيها سعر التنفيذ، و69 جنيها السعر المعلن من البورصة، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء تجزئة في محال بيع الداجن من 75 إلى 80 جنيها حسب المنطقة السكنية.

سعر الفراخ الساسو

وتراوح سعر الفراخ الساسو اليوم في المزارع ما بين 114 و115 جنيهًا للكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو في الأسواق نحو 125 جنيهًا، وفقا للمحافظة والمنطقة السكنية.

سعر الفراخ البلدي

وبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم في المزارع من 110 إلى 111 جنيها، في المقابل سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق نحو 120 جنيها، وفقا للمحافظة والمنطقة السكنية.

سعر البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه من 200 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

ووفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم، فقد ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف أنواعها، ليتراوح البيض الأبيض من 110 إلى 120 جنيها، والبيض الأحمر من 115 إلى 125 جنيها، والبيض البلدي يسجل 125 جنيها للكرتونة، وهي أسعار الجملة للتجار، بينما تصل أسعار كرتونة البيض للمستهلك بهذه المستويات:

كرتونة البيض الأبيض: 125 جنيها.

كرتونة البيض الأحمر: 130 جنيها.

كرتونة البيض البلدي: 140 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، الخميس 24-9-2026، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنًة بمستويات الأمس، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض لدى الشركات بين 25 و31 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الأبيض قطعان مستويات تراوحت من 19 إلى 19.5 جنيه.

واستقر سعر كتكوت الساسو عند مستويات 18 و19 جنيها، في حين تراوح سعر الساسو بيور بين 19 و20 جنيها، والكتكوت البلدي المشعر بـ 6.5 جنيه، كما سجل الكتكوت الهجين أعلى سعر بـ 12 جنيها، وبلغ الكتكوت الجيل الثاني مستويات 15و16 جنيها، والروزي بيور 14 و15 جنيها.

ارتفاع أسعار البيض

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن الارتفاع الأخير في أسعار البيض يمثل «تصحيح وضع» بعد فترة استمرت نحو 6 أشهر، شهد خلالها المنتجون خسائر كبيرة نتيجة بيع الكرتونة بأقل من تكلفة إنتاجها.

وأوضح “نبيل”، خلال برنامج “يحدث في مصر”، أن سعر كرتونة البيض في المزرعة كان يتراوح بين 60 و70 جنيهًا، في الوقت الذي كانت تتكلف فيه نحو 110 إلى 115 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين.

زيادة الأعلاف 40%

وأشار إلى أن الخامات المستخدمة في صناعة الأعلاف شهدت زيادات عالمية تتراوح بين 30% و40%، لافتًا إلى أن نحو 95% من خامات الأعلاف المستخدمة في التصنيع المحلي يتم استيرادها، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج.

زيادة الطلب على البيض

وأضاف أن دخول المدارس أدى إلى زيادة الطلب على البيض، بالتزامن مع انخفاض المعروض نتيجة تراجع الإنتاج خلال الفترة التي تعرض فيها المنتجون للخسائر.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض في المزرعة خلال الأسبوع الأخير يتراوح بين 100 و110 جنيهات، بعدما كان يتراوح قبل نحو 3 أسابيع بين 60 و70 جنيهًا.

وأشار إلى أن السعر للمستهلك يصل حاليًا إلى نحو 130 أو 140 جنيهًا للكرتونة، بحسب المنطقة، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي من وجهة نظره لا يمثل زيادة سعرية، وإنما «تصحيح وضع» للمنتجين.

وقال إن تكلفة الكرتونة حاليًا تتجاوز 115 جنيهًا، موضحًا أن الحديث عن زيادة سعرية حقيقية يبدأ عندما يتجاوز السعر 130 جنيهًا.

وأكد نبيل أن السعر العادل من وجهة نظر المنتجين يصل إلى نحو 125 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، على أن تصل إلى المستهلك في حدود 150 جنيهًا، بما يتيح للمنتج هامش ربح يساعده على الاستمرار والتوسع في الإنتاج.

ولفت إلى أن البيض من السلع الطازجة التي تتأثر بشكل سريع بحركة العرض والطلب، موضحًا أن زيادة الاستهلاك مع بداية الدراسة ساهمت في تحرك الأسعار.