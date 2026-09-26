محاكمة 71 متهما بـ خلية التجمع الإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، محاكمة 71 متهما بخلية التجمع، في القضية رقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية.