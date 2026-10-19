عامر حسين: أتوقع عودة الأزمات التنظيمية للدوري المصري.. وأفضل إقامته بنظام الدورين

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن الأزمات التنظيمية التي واجهت الدوري المصري الممتاز في المواسم الماضية قد تعود من جديد حال استئناف المسابقة بنظامها التقليدي، مشيرًا إلى أن تقليص عدد المباريات ساهم في تخفيف الضغوط على جدول المنافسات.

وقال عامر حسين، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن الظروف التي كانت تدفع المسؤولين إلى تأجيل المباريات لا تزال قائمة، موضحًا أن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية كانت تخوض عددًا أكبر من المباريات في السابق، ومن بينها الأهلي الذي كان يشارك في أكثر من بطولة.

وأضاف أن الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية ستخوض نحو 24 مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي، حال استمرارها حتى نهاية المسابقة، مقارنة بنحو 34 مباراة في النظام السابق، الذي كان يُقام بنظام الدورين.

وأشار رئيس لجنة المسابقات السابق إلى أن إضافة 10 مباريات إلى عدد مباريات الموسم الحالي ستعيد المشكلات التنظيمية المتعلقة بجدول المسابقة، مؤكدًا أن عودة الدوري إلى نظامه الطبيعي قد تؤدي إلى تكرار الأزمات السابقة.

وعن إمكانية استمرار النظام الحالي لتجنب المشكلات التنظيمية، أوضح عامر حسين أنه لا يفضل هذا النظام، رغم اعترافه بأنه يقلل الضغوط المتعلقة بتنظيم المباريات، مشددًا على أن الأفضل بالنسبة له هو عودة الدوري المصري إلى نظام الدورين.

وتطرق حسين إلى طبيعة المنافسة في النظام الحالي، موضحًا أن قلة عدد المباريات تجعل المسابقة أقرب إلى نظام الكأس، إذ تمنح عددًا أكبر من الأندية فرصة المنافسة على اللقب، مع تقارب النقاط وصعوبة تعويض أي خسارة خلال الموسم.

واختتم عامر حسين تصريحاته بالتأكيد على تفضيله إقامة الدوري المصري بنظامه التقليدي من دورين، رغم توقعه عودة المشكلات التنظيمية إذا زاد عدد المباريات، مشيرًا إلى ضرورة تحمل الأندية بعض الضغوط من أجل استعادة الشكل الطبيعي للمسابقة.