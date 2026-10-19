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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محلية الوقف بقنا تنفي نقل الموقف الحالي.. وتوضح التفاصيل

الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص
الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص
يوسف رجب

نفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا، صحة ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بنقل الموقف الحالي إلى الموقف الجديد، مؤكدةً أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يصدر أي قرار جديد بهذا الشأن.
 

وأوضح هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أن الموقف الجديد بمنطقة حاجر الجبل أُنشئ منذ عام 2023، ولم تُتخذ أي إجراءات جديدة بشأن نقله أو تشغيله منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن ما يتم تداوله بشأن نقل الموقف الحالي لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهات المختصة، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالخدمات والمرافق التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار زكي، إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة، لما قد تسببه من إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم حركة المواصلات والمواقف داخل المدينة.

البيانات الرسمية

واختتم بالتأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات، داعيًا المواطنين إلى التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على استقرار المجتمع ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.


 

قنا محلية الوقف منطقة حاجر الجبل مدينة  الوقف الشائعات تنظيم حركة المواصلات أخبار قنا

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