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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة مستحقات لاعبي الزمالك مستمرة.. وعود جديدة من الإدارة بالصرف

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقف الإدارة من صرف مقدمات العقود والمستحقات المتأخرة، في ظل الوعود التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مقدمات عقود لاعبي الزمالك عن الموسم الحالي، من المقرر صرفها خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقًا للوعود التي حصل عليها اللاعبون من إدارة النادي.

وأشار إلى أن نسبة 20% من قيمة عقود اللاعبين ترتبط بالتتويج ببطولتين خلال الموسم، بينما يتم صرف باقي قيمة العقود على هيئة رواتب شهرية، وفقًا للائحة التي وضعها جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للنادي.

وأضاف أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم في أغسطس الماضي، رغم الوعود المتكررة من الإدارة بتسوية هذا الملف وصرف المستحقات المتأخرة.

واختتم بأن هناك وعودًا بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة خلال شهر ديسمبر المقبل، في محاولة من إدارة الزمالك لتخفيف الأعباء المالية عن اللاعبين، والحفاظ على الاستقرار داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أمير هشام نادي الزمالك

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