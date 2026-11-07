صعب أوي تاخد إفريقيا بالفرقة دي.. حازم إمام يوجه تحذيرًا لمجلس الزمالك

طالب حازم إمام، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بالتحرك سريعًا لحل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات قوية إذا كان يرغب في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك يمتلك مجموعة صعبة للغاية في البطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه في يناير، خاصة إذا امتدت مباريات دور المجموعات إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف أن الزمالك قد يتمكن من خوض مباراتين أو ثلاث مباريات في نهاية دور المجموعات بنفس قائمته الحالية، لكن المنافسة على اللقب الإفريقي بهذه المجموعة ستكون صعبة للغاية، رغم تمنياته بتحقيق البطولة.

وأوضح أن الجمع بين بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا بالقائمة نفسها، في الوقت الذي يرحل فيه بعض اللاعبين عن الفريق، أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن ما حدث في الموسم الماضي بتتويج الزمالك بالدوري رغم الظروف الصعبة لم يكن أمرًا يتكرر كثيرًا.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تحرك مجلس الإدارة بكل قوة من أجل تدعيم الفريق في يناير، حتى يتمكن اللاعبون الجدد من المشاركة في المباريات الأخيرة بدور المجموعات، ومساعدة الفريق على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأشار إلى أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا سيمنح الزمالك عوائد مالية كبيرة، من شأنها المساهمة في حل العديد من الأزمات المالية، وعلى رأسها ملف إيقاف القيد، مؤكدًا أن الاستثمار في تدعيم الفريق قد يساعد النادي على تحسين أوضاعه مستقبلًا.

وكشف حازم إمام عن احتياجات الزمالك الفنية، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين على الأقل، أبرزهم مهاجم مميز ولاعب وسط مدافع، إلى جانب تدعيم بعض المراكز الأخرى، مع الحفاظ على العناصر الموجودة حاليًا.

حازم إمام يحدد منافسي الزمالك على لقب إفريقيا

وتحدث حازم إمام عن أبرز المنافسين على لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن صن داونز يمثل عقبة صعبة للغاية أمام أي فريق يسعى للتتويج بالبطولة.

كما اعتبر أن بيراميدز يمتلك أقوى قائمة في البطولة من الناحية الفنية، بفضل جودة اللاعبين المتواجدين في صفوفه، رغم احترامه لجميع الأندية المنافسة، سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة بيراميدز لن تكون مستحيلة أمام الزمالك، موضحًا أن الفريق السماوي يمتلك أفضلية من ناحية الإمكانيات والأسماء، لكن الزمالك يستطيع مجاراته وتقديم مباريات قوية أمامه، خاصة أن المنافسة في كرة القدم المصرية لا تخلو من المفاجآت.