بالأرقام.. الأهلي يتفوق تاريخيا على السكة الحديد قبل مواجهة كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام السكة الحديد، في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 في لقاء يحمل طابعا تاريخيا ويجمع بين طموح المارد الأحمر في مواصلة مشواره نحو اللقب وأحلام السكة الحديد في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

ويدخل الأهلي المباراة مستهدفا حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته في البطولة، خاصة أن مباريات الكأس دائما ما تحمل حسابات مختلفة ولا تعترف بالفوارق الفنية أو التاريخية بين الفرق.

في المقابل، يتطلع السكة الحديد إلى تقديم مباراة قوية أمام الأهلي والتمسك بحظوظه في مواصلة المشوار مستندا إلى رغبة لاعبيه في استغلال هذه المواجهة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي وتحقيق نتيجة استثنائية أمام حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

الأهلي يفرض سيطرته على تاريخ المواجهات

وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة الأهلي قبل لقاء اليوم بعدما جمعته 21 مواجهة بالسكة الحديد في مختلف البطولات نجح خلالها الفريق الأحمر في تحقيق 15 انتصارا بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات دون أن يتعرض لأي هزيمة أمام منافسه.

ولم تتوقف السيطرة الأهلاوية عند النتائج، بل امتدت إلى حصيلة الأهداف، حيث سجل لاعبو القلعة الحمراء 41 هدفا في شباك السكة الحديد، مقابل 10 أهداف فقط استقبلتها شباك الأهلي، ليؤكد التاريخ التفوق الواضح للمارد الأحمر في مواجهات الفريقين.

محمود الخطيب يتصدر قائمة الهدافين

وعلى مستوى الهدافين، يتصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسطورته التاريخية، قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، بعدما ترك بصمة واضحة في اللقاءات السابقة.

ويأتي محسن صالح في المركز الثاني برصيد هدفين بينما سجل كل من جمال عبد الحميد وخالد جاد الله ومحمد عباس هدفا واحدا ضمن قائمة اللاعبين الذين هزوا شباك السكة الحديد بقميص الأهلي.

السكة الحديد يحلم بإنهاء العقدة التاريخية

وتحمل مواجهة اليوم تحديا خاصا لفريق السكة الحديد الذي يبحث عن أول انتصار في تاريخه أمام الأهلي بعدما عجز عن تحقيق الفوز خلال المواجهات الـ21 السابقة، ليكون أمام فرصة استثنائية لتغيير الأرقام وقلب التوقعات.

وبين رغبة الأهلي في تأكيد تفوقه التاريخي ومواصلة المنافسة على لقب كأس مصر وحلم السكة الحديد بإنهاء عقدة الانتصارات وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة تحمل الكثير من الذكريات والطموحات المتباينة.