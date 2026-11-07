أشرف زكي يرد على منتقديه: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقفه من الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه يتقبل النقد ويحرص على الاستفادة منه، خاصة إذا كان نقدًا بناءً، مشيرًا إلى أن الانتقاد أمر طبيعي يواجهه كل شخص في موقع المسئولية.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة عبر قناة المحور: «الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، الحمد لله بواجه كل حاجة، ولو في انتقاد بناء بستفيد منه، وكلنا بننتقد».

وأضاف أن المشكلة الأخيرة بالنسبة له تتعلق بثقة الناس والجهد الذي بذله على مدار سنوات، مؤكدًا حرصه على التواصل مع زملائه والاستماع إليهم، قائلًا: «عمري ما قلت لحد لأ ولا قفلت تليفوني».

على جانب آخر، كشف أشرف زكي تفاصيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، موضحًا أن المهرجان شهد تقديم 60 عرضًا مسرحيًا بمشاركة 150 فنانًا وفنانة، ومن المقرر أن يشهد الحفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين.

وأشار إلى أن التكريمات تشمل 10 جوائز لأفضل ممثلة، و10 جوائز لأفضل ممثل دور ثانٍ، إلى جانب 10 جوائز لأفضل مخرج، معربًا عن سعادته بالمواهب الفنية المشاركة، ومعلقًا: «شوفتِ مصر ولّادة قد إيه؟ تحيا مصر».