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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كم سعر الذهب اليوم في السعودية؟.. عيار 24 عند 490.25 ريال للجرام

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026،وفقا لآخر التحديثات المعلنة لموقع gold-price-today.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 8-11-2026
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 490.25 ريال للبيع و485.25 ريال للشراء. 

 سعر  جرام الذهب عيار 22

وتداول سعر  جرام الذهب عيار 22 عند 449.25 ريال للبيع و444.75 ريال للشراء.

 سعر  جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 429 ريالاً للبيع و424.75 ريال للشراء. 

 سعر  جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل في المشغولات الذهبية العصرية، فبلغ 367.75 ريال للبيع و364 ريالاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب 
وفي ما يخص السبائك والقطع الذهبية، سجل الجنيه الذهب 3432 ريالاً للبيع و3397 ريالاً للشراء.

أسعار الأوقية في السعودية 
بلغ سعر الأوقية في السوق السعودية نحو  15248 ريالاً للبيع و15095 ريالاً للشراء.

أسعار الأونصة في البورصة العالمية 

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة 4,065.99 دولار، سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

فارق البيع والشراء:
ويلاحظ أن الفارق بين سعر البيع والشراء يبلغ نحو 5 ريالات في جرام عيار 24، و4.25 ريال في عيار 21، و3.75 ريال في عيار 18. 

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب ريال سعودي السعودية جرام الذهب عيار 24

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