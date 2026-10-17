قدمنا لخدمة الوطن ابنًا بارًا.. محمد مختار جمعة يحتفل بتخرج نجله في الكلية الجوية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تخرج نجله محمود في الكلية الجوية، برتبة ملازم طيار، ضمن دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية، التي شهد حفل تخرجها اليوم، السبت.

وعبر محمد مختار جمعة عن سعادته وفخره بتخرج نجله، مؤكدًا اعتزازه بتقديم ابنه لخدمة الوطن، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب وزير الأوقاف السابق: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، فقد أسبغ الله علينا من واسع فضله بأن قدمنا لخدمة الوطن ابنًا بارًا هو الملازم طيار محمود محمد مختار، الذي أكرمنا الله بتخرجه ضمن أبطال الكلية الجوية اليوم، اللهم وفقه.

ويأتي تخرج نجل محمد مختار جمعة بالتزامن مع احتفالية تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.