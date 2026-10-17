تركى آل الشيخ يعلن حزنه بعد حديث السيسي عن 2030: بالتأكيد حكون قلق بعدك

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فخره وسعادته بما وصفه بشعور النخوة والدم العربي، عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، لكنه أكد في الوقت نفسه شعوره بالحزن والصدمة والقلق بعد تصريحات الرئيس بشأن انتهاء فترة رئاسته في عام 2030.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه يشعر بالفخر تجاه ما جاء في حديث الرئيس السيسي، لكنه يعيش حالة من الحزن العميق، مشيرًا إلى أن مصر تمثل له بيته الثاني، وأن ما يحدث فيها يعنيه كما لو كان يحدث في بلده.

https://x.com/turki_alalshikh/status/2111412540504678780?s=46

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه يمر بظروف صحية غير جيدة، وأنه كان يخطط لقضاء بعض الوقت في مصر من أجل الراحة والابتعاد عن الارتباطات الاجتماعية، مؤكدًا أن علاقته بمصر والمصريين والقيادة المصرية كانت سببًا في تحمله الكثير من الضغوط والهجمات التي تعرض لها، بحسب تعبيره.

تركي آل الشيخ يدافع عن مسيرة السيسي

وتطرق تركي آل الشيخ إلى الأوضاع التي مرت بها مصر قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، في ظل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011.

وأكد أن الرئيس السيسي تولى المسؤولية في مرحلة صعبة، معتبرًا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز الأمن ومواصلة مشروعات البناء والتطوير، مشددًا على أن مصر واجهت تحديات كبيرة تتعلق بالزيادة السكانية ومحدودية الموارد وضعف البنية التحتية.

كما انتقد تركي آل الشيخ ما وصفه بالإساءة وعدم الاحترام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن كثيرين يتحدثون في ملفات مختلفة دون امتلاك المعرفة الكافية، مشيرًا إلى أن حديثه قد لا يعجب البعض، لكنه يفضل التعبير عن آرائه بصراحة.

واختتم رسالته بالتعبير عن قلقه بشأن مستقبل مصر بعد انتهاء فترة رئاسة السيسي، قائلًا: «وأسمح لي فخامة الرئيس حفظك الله أنا بالتأكيد حكون قلق بعدك!».

أبرز رسائل السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية

وجاءت تصريحات تركي آل الشيخ عقب حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي شهد توجيه عدد من الرسائل المهمة بشأن مستقبل الدولة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي أن نهاية فترة رئاسته في عام 2030 أمر محسوم، مشددًا على احترام الدستور المصري وعدم المساس به، كما نفى إعداد أي فرد من أسرته لتولي قيادة الدولة.

وأشار الرئيس إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الدولة، من خلال وضع معايير تضمن الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، محذرًا من تولي أشخاص غير مؤهلين مناصب القيادة على حساب الوطن والمواطنين.

كما وجه السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، وأكد استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، في رسالة عكست موقف القاهرة الداعم لأمن المملكة واستقرار المنطقة.