حسن هيكل: حديث السيسي يؤسس لانتقال منظم للسلطة بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة

أشاد الخبير الاقتصادي حسن هيكل بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، بشأن نهاية فترته الرئاسية في عام 2030، واحترامه للدستور وعدم إعداد أحد أفراد أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

وقال حسن هيكل، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أفضل وأهم حديث وارتجالي للسيد رئيس الجمهورية، حتى لو الخطوات التنفيذية وهي مهمة لم تتبلور بعد، ولكن المعالم واضحة. نحن أمام تأسيس لانتقال سلمي ومنظم للسلطة، بدون مغامرات غير محسوبة قد تؤدي لكوارث وبدور محوري للمؤسسة العسكرية. برافو برافو».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وخلال كلمته، أكد السيسي أن نهاية فترته الرئاسية ستكون في عام 2030، مشددًا على احترامه للدستور، ومعلنًا أنه لا يُعد أحد أفراد أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

كما شدد الرئيس على أهمية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية قيادة مصر، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في تأهيل الأشخاص القادرين على إدارة شؤون الدولة وفق معايير لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف.

وأكد السيسي أن مصر تمتلك الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية، مشيرًا إلى أن البلاد قادرة على إنتاج من هو أفضل منه بمئة مرة، ومشددًا على ضرورة عدم تحويل قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين.

وتطرق الرئيس خلال كلمته إلى أهمية الحفاظ على القوات المسلحة المصرية ونشر الوعي بدورها الوطني، مؤكدًا دورها الدستوري في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

وفي سياق آخر، وجه السيسي الشكر إلى دول الخليج على مساندتها لمصر بعد عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، كما دعا إلى دعم جهود إعداد الكوادر وتأهيلها لتولي مسؤولية قيادة الدولة.