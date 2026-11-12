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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقالة رئيس إنفيديا تفجر موجة انهيار جديدة في أسهم الذكاء الاصطناعي العالمية

رئيس إنفيديا
رئيس إنفيديا
أ ش أ

أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، الأمريكية اليوم الخميس، أن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للرقائق التي شارك في تأسيسها قبل 33 عاماً، سيتنحى عن منصبه.

وبهذا الإعلان، وفق شبكة سي إن بي سي تكتب نهاية عبقري صنع من إنفيديا نجمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لتتربع على عرش الشركات في العالم.

وكان هوانج قاد الشركة لأكثر من 3 عقود لتصبح كياناً تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار، وهي الشركة التي كانت المحرك الرئيسي لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتم تعيين كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، في تحول كبير لقيادة واحدة من أبرز شركات صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم الشركة في وول ستريت بنسبة 11% بعد أفول نجم هوانج عن رئاسة إنفيديا بعدما كان قد تراجع بنسبة 7.8% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، لتصبح قيمتها السوقية مهددة بالهبوط دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يوليو 2025.

على صعيد متصل فجّرت استقالة جنسن هوانج، موجة جديدة من الهبوط الحاد في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالميا وسط مخاوف من تداعيات رحيله على مستقبل القطاع وشبكة الاستثمارات المرتبطة بتقنياتها.

وامتدت موجة التراجع إلى شركات الحوسبة السحابية المدعومة من «إنفيديا»، إذ انخفض سهم «كور ويف» بنسبة 6%، بعد ارتفاعه بأكثر من 27% في الجلسة السابقة، كما تراجعت أسهم «آيرين» و«أبلايد ديجيتال»، فيما هبط سهم «نيبيوس» بنسبة 10.7% عقب إعلان نتائج أعمال الربع الثالث.

وأثارت التطورات مخاوف بشأن انعكاساتها على منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، خاصة أن «إنفيديا» لا تقتصر على تصنيع الرقائق الإلكترونية، وإنما تؤدي دورا محوريا في تمويل البنية التحتية لمراكز البيانات ومشروعات الحوسبة السحابية المعتمدة على تقنياتها، وهو ما أثار تساؤلات بشأن استدامة نموذج التمويل الدائري الذي اعتمدت عليه شركات عديدة في القطاع.

وقال جون باي ليو، مدير المحافظ الاستثمارية الرئيسي لدى شركة «تين كاب»، إن هوانج يمثل الواجهة الرئيسية لشركة «إنفيديا» التي تتصدر مشهد التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الشركة كانت وراء تمويل عدد كبير من مشروعات مراكز البيانات السحابية الجديدة، وهو ما قد تترتب عليه تداعيات كبيرة على مستقبل القطاع في ضوء التطورات الأخيرة.

وشملت الخسائر شركات أشباه الموصلات والتخزين، إذ تراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 3.4%، و«سانديسك» بنسبة 5.1%، و«ويسترن ديجيتال» بنسبة 3.2%، كما انخفضت أسهم «لومينتوم» و«كوهيرنت» و«ديل» بنسب تراوحت بين 3.3% و4.1%، وتراجعت أسهم «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينجز» و«تكساس إنسترومنتس» بنسب تراوحت بين 1.3% و2.5%.

وفي المقابل، ارتفع سهما شركتي «إيه إم دي» و«برودكوم»، المنافسين لـ«إنفيديا» في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.7% و0.8% على الترتيب، وسط توقعات بأن تتيح الاضطرابات داخل الشركة فرصا أكبر لمنافسيها للاستحواذ على حصة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وامتدت حالة القلق إلى أسواق الأسهم العالمية ذات الثقل التكنولوجي، إذ أنهت بورصتا اليابان وكوريا الجنوبية تعاملاتهما على انخفاض بنحو 0.7%، فيما تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية بنحو 1%، في انعكاس لاتساع المخاوف بشأن تداعيات الأزمة على قطاع التكنولوجيا العالمي.

وفي سياق متصل، حقق المستثمرون الذين راهنوا على هبوط سهم «إنفيديا» أرباحا دفترية بنحو 3.8 مليار دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة، وقد ترتفع إلى نحو 6.8 مليار دولار إذا واصل السهم تراجعه إلى 163 دولارا، وفقا لبيانات شركة «أورتيكس».

ورغم الضغوط الأخيرة، جرى تداول سهم «إنفيديا» عند نحو 12 مرة من تقديرات الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

شركة إنفيديا Nvidia الأمريكية الرئيس التنفيذي

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