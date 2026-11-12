أردوغان يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون في الطاقة والدفاع

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم /الخميس/، بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش قمة مؤتمر الأطراف (كوب 31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.. حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية.

وناقش أردوغان ومحمود، التركيز على المزيد من تطوير التعاون مع الصومال، لا سيما في مجالي الدفاع والطاقة.

وأشارت تركيا إلى أنها تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار الصومال، وتأمل في نجاح جهود الحوار الوطني والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وبدأت يوم الإثنين الماضي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.