مصر تدين استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وصون مقدراتها، مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.