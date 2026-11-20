كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن معاناة ابنتها ياسمين، مشيرة إلى أنها تواجه ظروفًا صعبة تتعلق بعملها الفني، لكنها لا تستطيع الحديث عنها أو المطالبة بحقوقها، بسبب رفض ابنتها الإفصاح عن تفاصيل ما يخص عملها.

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقًا على أحد المنشورات التي تناولت توقف ابنتها عن التمثيل: «لقيت الكومنت ده على البوست بتاعي لإنسانة لماحة واخدة بالها، عملتله كوبي، كومنت قلب عليا المواجع أكتر لأني معنديش صلاحية إني اتكلم فيه بناءً على تحذيرات من بنتي لي.. بيسألوني بنتك بطلت تمثل؟ طب أرد أقول إيه؟».

وأضافت: «بنتي نفس موضوعي، بس أصعب أصعب أصعب، وهي منعاني اتكلم بخصوص ما يخص شغلها.. بنتي معاها ربنا لأني أنا بعرف اتكلم وأطالب بحقي، لكن بنتي عزيزة النفس بشدة وراضية بأي وضع مهما كان ولا تجيد الشكوى أو السؤال».

واختتمت عفاف مصطفى حديثها بالتعبير عن اعتزازها بابنتها، قائلة: «ياسمين بعتبرها برنسيسة تضع على رأسها تاج العزة والكرامة وعفة النفس».