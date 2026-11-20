كشفت شركة «سوبارو» اليابانية عن طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «سوبارو أسينت» ذات 3 صفوف من المقاعد في السوق اليابانية لأول مرة منذ إطلاقها في الولايات المتحدة عام 2018، مستفيدةً من نظام الاعتماد الجديد للمركبات الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2026.

ويسمح الإطار التنظيمي الجديد ببيع سيارات الركاب المُصنّعة والمعتمدة في الولايات المتحدة داخل اليابان مباشرةً دون الحاجة إلى إجراءات ترخيص أو اختبارات إضافية، وهو ما دفع الصانع الياباني لاستيراد هذا الطراز العائلي الكبير الذي يُنتج في مصانعه الأمريكية.

مواصفات «سوبارو أسينت» المطروحة في اليابان

تأتي النسخة المخصصة للسوق اليابانية مطابقة تمامًا للمواصفات الأمريكية (USDM) حتى في وضعية عجلة القيادة على الجهة اليسرى، وتتسع المقصورة لـ 7 ركاب موزعين على 3 صفوف، مع شبكة أمامية كبيرة مطعمة بالكروم ومصابيح أمامية بتقنية LED وعجلات رياضية قياس 20 بوصة.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين توربيني مكون من 4 أسطوانات متقابلة أفقيًا سعة 2.4 لتر، يولّد قوة تبلغ 260 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 375 نيوتن-متر (277 رطل-قدم)، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار «Lineartronic CVT» ينقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي المتماثل (Symmetrical AWD).

شروط الحجز وطريقة الشراء عبر القرعة في اليابان

رغم طرح «سوبارو أسينت» رسميًا في اليابان، لن يتمكن العملاء من التوجه إلى صالات العرض وشرائها مباشرةً؛ إذ خصصت الشركة 150 نسخة فقط للسوق اليابانية بسعر يبلغ نحو 7.7 مليون ين ياباني.

وفتحت «سوبارو» باب التقديم الإلكتروني للمشاركة في قرعة اختيار المشترين خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر 2026، على أن تجرى القرعة لاختيار الفائزين في حال تجاوز عدد الطلبات الحصة المخصصة والبالغة 150 سيارة.