تستعد علامة REO الأمريكية للعودة إلى سوق السيارات من خلال عائلة Runabout الجديدة، التي تضم ثلاث مركبات مختلفة في الاستخدام، تجمعها قاعدة هندسية واحدة وخيارات بأسعار منخفضة عن الكثير من الشاحنات المتاحة حاليًا في السوق الأمريكي.

إصدارات REO Runabout

تتكون المجموعة الجديدة من الشاحنة T4X المخصصة للأعمال، ونسخة T4C ذات المقصورة المزدوجة، إلى جانب السيارة S4C التي تأتي بهيئة SUV عائلية.

وتعتمد النسخ على قاعدة عجلات مشتركة وتصميم يسمح بتوفير أكثر من شكل للهيكل الخارجي وفقًا لطبيعة الاستخدام، وتقدم T4X بمساحة تحميل عملية، بينما توفر T4C مقصورة بأربعة أبواب، أما S4C فتتجه إلى الاستخدام العائلي.

REO Runabout

REO Runabout والأداء

تستند الطرازات الجديدة إلى منظومة دفع رباعي ميكانيكية مزودة بنسب منخفضة للطرق الوعرة، ولم تكشف REO حتى الآن عن السعة اللترية للمحرك أو أرقام القوة الحصانية وعزم الدوران، لذلك لا يمكن تحديد مستوى الأداء النهائي قبل الكشف عن المواصفات المعتمدة للإنتاج، لكنها أشارت إلى استهداف عمر تشغيلي لمنظومة الدفع يصل إلى 500 ألف ميل.

REO Runabout

تصميم مستوحى من تاريخ REO

جاء تطوير المظهر الخارجي بالتعاون مع frankstephenson design، الذي يقوده المصمم فرانك ستيفنسون، ويستعيد التصميم بعض ملامح شاحنات REO القديمة، خصوصًا طراز Speed Wagon الذي ظهر عام 1915، مع اعتماد خطوط مستقيمة وهيكل ذي مظهر صندوقي يتناسب مع طبيعة المركبات العملية.

وتستند العودة الحالية إلى تاريخ العلامة التي أسسها رامسون إي أولدز عام 1905، قبل أن تتوقف عن إنتاج سياراتها وشاحناتها بعد مسيرة امتدت لعقود، وتعمل الشركة الجديدة من مدينة دالاس بولاية تكساس، وتخطط لتجميع مركبات Runabout داخل الولاية الأمريكية.

REO Runabout

أسعار REO Runabout عالميًا

حددت الشركة الأمريكية أسعارًا تقديرية أولية تبدأ من 21,500 دولار للنسخة T4X المخصصة للأعمال، وترتفع إلى 25 ألف دولار لطراز T4C ذي المقصورة المزدوجة، بينما تصل إلى 28,500 دولار لنسخة S4C العائلية.