كشفت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن إطلاق حملة استدعاء للسلامة في الولايات المتحدة تشمل 286 سيارة سيدان كهربائية من طرازي «i5» و«i7»، وذلك عقب اكتشاف تزويدها ببرمجيات شحن تجريبية مخصصة للاختبار بدلًا من البرمجيات الإنتاجية المعتمدة؛ مما قد يعرّض المستخدمين لخطر الصدمة الكهربائية في حالات نادرة أثناء توصيل السيارة بالشاحن.

وتحمل هذه الحملة الرقم المرجعي (26V731) لدى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، حيث كشفت التحقيقات الهندسية أن مورد منافذ الشحن «TE Connectivity» أبلغ الشركة في أكتوبر 2026 بشحن بعض وحدات الشحن وهي محملة ببرمجيات التطوير عن طريق الخطأ قبل تركيبها على خطوط التجميع.

الطرازات المشمولة في الاستدعاء وتفاصيل الخلل البرمجي

تضم قائمة المركبات المتضررة 236 سيارة من طراز «بي إم دبليو i5» موديلات 2026 و2027 بفئات «eDrive40» و«xDrive40» و«M60»، إلى جانب 50 سيارة من طراز «بي إم دبليو i7» موديل 2027 بفئتَي «50 xDrive» و«60 xDrive»، وجميعها مُصنّعة خلال الفترة بين مايو ويوليو 2026.

وتعمل هذه البرمجيات على إدارة عملية شحن البطارية عالية الجهد، وقد يؤدي تشغيلها بنسخة الاختبار غير المطابقة للمواصفات القياسية إلى خلل في تنظيم التدفق الكهربائي أثناء الشحن وزيادة احتمالية وقوع صدمة كهربائية وإصابة جسدية.

أكدت «بي إم دبليو» أنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الخلل حتى الآن، مشيرةً إلى أن المشكلة برمجية بالكامل ولا تتطلب استبدال أي مكونات ميكانيكية أو أجزاء في البطارية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة إرسال خطابات الإخطار الرسمية للملاك المتأثرين اعتبارًا من 25 ديسمبر 2026، حيث سيتولى الوكلاء المعتمدون تحديث برمجيات إدارة شحن البطارية عالية الجهد مجانًا بالكامل لضمان مطابقتها لمعايير السلامة الإنتاجية.