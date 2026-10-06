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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وحشني شغلي.. الإعلامية آيات أباظة تعلن عودتها للشاشة بعد غياب سنتين

آيات أباظة
آيات أباظة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أعلنت الإعلامية آيات أباظة عودتها إلى الظهور على شاشة التليفزيون، اليوم الثلاثاء، بعد غياب استمر نحو عامين، مرّت خلالهما بفترة صعبة بسبب المرض، مؤكدة أنها سعيدة بالعودة إلى عملها من جديد.

وكتبت آيات أباظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد غياب سنتين وفترة صعبة مع المرض الحمد لله النهاردة راجعة أطلع على الهوا تاني.. وحشني شغلي وفرحانة رغم إني متوترة كأني بطلع لأول مرة».

وأضافت الإعلامية: «شكرًا لكل حد سأل عليّا ودعا لي ووقف جنبي»، معربة عن امتنانها لكل من دعمها وساندها خلال فترة غيابها واطمأن عليها.

وتأتي عودة آيات أباظة إلى الشاشة بعد رحلة تعافٍ من المرض، لتستأنف نشاطها الإعلامي من جديد، وسط حالة من السعادة والترقب لظهورها على الهواء بعد فترة طويلة من الغياب.

وتفاعل متابعوها مع إعلان عودتها، متمنين لها دوام الصحة والتوفيق في المرحلة المقبلة، والعودة بشكل قوي إلى الساحة الإعلامية.

الإعلامية آيات أباظة عودتها إلى الظهور على شاشة آيات أباظة الساحة الإعلامية والعودة بشكل قوي إلى الساحة الإعلامية

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