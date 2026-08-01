ضبط منتحل صفة عميد أثناء محاولته إنهاء إجراءات بمقر نقابة العلاج الطبيعي.. اعرف العقوبة

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، ضبط شخصين داخل مقر النقابة بالتجمع الخامس، بعد محاولة أحدهما إنهاء معاملة عن طريق انتحاله صفة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنه تم القبض على المدعو "عمرو صلاح محمد علي عابدين"، أمس الخميس 30 يوليو 2026، بعدما ادعى أنه عميد يعمل في إحدى الجهات، وذلك في محاولة لإدخال الغش والتدليس بغرض إنهاء معاملة تخص الدكتورة "أميرة حسين السيد أحمد نصر"، ممارس العلاج الطبيعي.

وأضافت النقابة: أنه تم التحفظ على المذكورين والإبلاغ عنهما إلى الجهات المختصة، حيث تم القبض عليهما داخل مقر النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس، وتم إنهاء الإجراءات القانونية من قبل الشرطة والنيابة العامة.

وناشدت النقابة، جميع المواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع المتهم أو الوقوع ضحية لتصرفاته غير المسؤولة، مؤكدة أن البيان يأتي بشكل موجز ومقتضب نظرا لأن المتهمين ما زالا قيد التحقيقات، وحتى انتهاء الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".