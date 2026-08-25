قبل انطلاق الجولة الثانية.. بيراميدز متصدر والأهلي وصيفًا والزمالك في المركز الـ14

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، والمقرر إقامتها بداية من غدٍ الأربعاء، بعدما أسدل الستار على الجولة الأولى مساء الأحد الماضي.

وشهدت الجولة الافتتاحية إقامة 10 مباريات، انتهت 6 منها بفوز أحد الفريقين، بينما حسم التعادل 4 مواجهات، فيما شهدت المباريات تسجيل 18 هدفًا، بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة.

ونجح بيراميدز في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الأولى، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره، مستفيدًا من فارق الأهداف.

وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى، بينما احتل الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة، عقب تعادله سلبيًا مع الاتحاد السكندري.

وتشهد الجولة الثانية مواجهات جديدة تسعى خلالها الأندية لتعزيز انطلاقتها في المسابقة، فيما يأمل الزمالك في تحقيق انتصاره الأول والتقدم في جدول الترتيب، بعد بداية لم تتناسب مع طموحات جماهيره.

ويأتي ترتيب المراكز الأولى بعد الجولة الافتتاحية كالتالي:

بيراميدز – 3 نقاط الأهلي – 3 نقاط القناة – 3 نقاط أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

بينما يحتل الزمالك المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.