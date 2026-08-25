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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الجودو تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

منتخب الجودو
منتخب الجودو
محمد سمير

غادرت بعثة المنتخب المصري للجودو اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متجهة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة. 

تضم بعثة منتخب الجودو، محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو رئيسا للبعثة والياباني هيروشي إيزومي المدير الفني ومحمد منير مدربا فيما تضم قائمة اللاعبين عبدالرحمن محمد، عمر أشرف، عبدالله محمد فهمي، هادى حسين واللاعبة صفا سليمان.

حصدت البعثة المصرية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 المقامة في إيطاليا على 13 ميدالية حتى الآن متصدرة الدول العربية بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وفي منافسات السباحة حصد عبد الرحمن سامح الميدالية الذهبية في منافسات 50 متر الفراشة، كما فازت فريدة عثمان ببرونزية 50 متر الفراشة، وبرونز أيضا ليوسف رمضان في منافسات 100 متر الفراشة.

وفي منافسات السلاح حصد محمد السيد ذهبية سيف المبارزة، ومحمد حمزة ذهبية سلاح الشيش، وفضة سارة حسني في سلاح الشيش، وفضة يوسف شامل في سيف المبارزة، وبرونزية عبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش.

وفي منافسات المصارعة حصد محمد حسن الميدالية الذهبية في وزن 67 كجم، فضة محمود فراج في وزن 60 كجم، فضة عبد الرحمن هيثم في وزن 125 كجم، برونز مصطفى حسين في وزن 77 كجم، برونزية شهاب الدين عبد الرؤوف في وزن 65 كجم.

تشارك البعثة المصرية في 23 لعبة رياضية خلال الدورة، تشمل القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية «السباحة القصيرة»، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.
 
وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

الجودو بعثة الجودو إيطاليا دورة ألعاب البحر المتوسط ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026

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