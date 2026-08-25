رابطة الأندية تعاقب محمد بركات بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب واقعة مباراة الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة على محمد بركات، المدير الفني لفريق الشرقية إنبي، على خلفية واقعة مباراة الأهلي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة منع محمد بركات من مرافقة فريقه خلال 4 مباريات، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بسبب ما وصفته التقارير بالتلفظ بعبارات غير لائقة تجاه الحكم محمود ناجي.

وكان محمود ناجي قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد بركات خلال مواجهة الأهلي والشرقية إنبي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2، بعدما دوّن الحكم في تقريره أن تصرف المدير الفني جاء تحت وصف «سلوك مشين».

وتأتي العقوبة وفقًا للائحة رابطة الأندية الخاصة بالمخالفات والتجاوزات تجاه الحكام، والتي تتضمن عقوبات بالإيقاف والغرامة المالية في مثل هذه الحالات.

ويغيب بركات بذلك عن قيادة الشرقية إنبي من على مقاعد البدلاء في أول 4 مباريات للفريق بالدوري، على أن يتولى الجهاز الفني إدارة الفريق خلال فترة تنفيذ العقوبة.