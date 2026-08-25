طاقة الشيوخ: استثمارات «إيني» تدفع قطاع البترول لزيادة الإنتاج

أكدت الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن قطاع البترول يقف أمام مرحلة مهمة تتطلب تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمارات الجديدة لشركة «إيني» وخطط تطوير معامل التكرير تمثلان محورين رئيسيين في دعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضحت قنصوة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تعكس أهمية تحويل مستهدفات القطاع إلى خطط تنفيذية محددة يمكن متابعتها وقياس نتائجها، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة وتأمين احتياجات السوق المحلية.

زيادة الإنتاج تبدأ من البحث والاستكشاف

وأكدت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول يمثل أحد المسارات الأساسية لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشددة على أهمية استمرار الدولة في تقديم الحوافز التي تشجع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن وضع مؤشرات أداء واضحة ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة يساعد على سرعة اكتشاف أي تحديات تواجه المشروعات، والعمل على معالجتها بما يضمن تحويل الخطط المعلنة إلى نتائج فعلية على الأرض.

سداد مستحقات الشركاء يعزز ثقة المستثمرين

وأشادت قنصوة بجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع البترول، خاصة بعد سداد المستحقات المتأخرة للشركاء والانتظام في سداد المستحقات الحالية.

وأكدت أن انتظام الدولة في الوفاء بالتزاماتها يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة الشركات العالمية وتشجيعها على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يرفع قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة.

6 مشروعات تكرير باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار

وثمنت قنصوة خطط تطوير معامل تكرير البترول القائمة وتنفيذ 6 مشروعات باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، معتبرة أن هذه المشروعات تمثل ركيزة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية.

وأوضحت أن التوسع في طاقات التكرير يمكن أن يسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

«إيني» تضخ 8.5 مليار دولار في مصر

وفي السياق ذاته، أشادت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بما تم استعراضه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، مؤكدة أن وصول استثمارات الشركة في مصر إلى نحو 8.5 مليار دولار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكدت أن استمرار هذه الاستثمارات يعكس أهمية المناخ الاستثماري في مصر، خاصة مع توجه الشركة إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

230 بئرًا جديدًا وتكنولوجيا حديثة لرفع الإنتاج

وأوضحت قنصوة أن خطط «إيني» لحفر 30 بئرًا استكشافيًا و200 بئر تنموي خلال المرحلة المقبلة تمثل دفعة مهمة لزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن التوسع في استخدام تقنيات المسح السيزمي والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين عمليات الاستكشاف وتحديد مكامن الإنتاج بصورة أكثر كفاءة.

وأكدت أن الجمع بين الاستثمارات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة وتكثيف عمليات الحفر والتنمية يمثل فرصة لتعزيز معدلات الإنتاج المحلي وتحقيق استفادة أكبر من الموارد البترولية المتاحة.

«كرونوس» يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز

وأكدت مروة قنصوة أن التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة، مشيرة إلى قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل «كرونوس» القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية.

وأوضحت أن الاستفادة من البنية الأساسية المصرية في استقبال وتداول وإسالة وتصدير الغاز تعزز الدور الإقليمي لمصر، وتدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والإمكانات المتاحة في قطاع الطاقة.

مشروعات جديدة على خريطة الإنتاج حتى نهاية 2026

وشددت قنصوة على أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات والآبار الجديدة المستهدف دخولها على خريطة الإنتاج خلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر 2026، بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والشركاء الأجانب، وتسريع تنفيذ المشروعات، وربط المستهدفات بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب استمرار العمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

واختتمت بالتأكيد على أن دعم الاستثمارات في البحث والاستكشاف والتكرير، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتوسع في التعاون الإقليمي، يمثل مسارًا متكاملًا لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من موارد مصر الطبيعية.