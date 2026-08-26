القدس: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تغيير أسماء الشوارع في محاولة لطمس هويتها العربية

أعلنت محافظة القدس مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في مدينة القدس المحتلة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال ركبت لافتة تحمل تسمية "البوابة القديمة" بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم "باب العامود"، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.

واعتبرت المحافظة أن تغيير أسماء الشوارع والأبواب والمعالم التاريخية في القدس لا يمثل إجراءً إداريا عابرا، وإنما يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة صياغة المشهد الحضري والثقافي للمدينة، وفصل الأجيال المقبلة عن أسمائها العربية المتوارثة وتاريخها الممتد لقرون.

وأكدت أن أسماء أبواب القدس وشوارعها ومعالمها تمثل جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية والتاريخية والثقافية للمدينة، وأن محاولة الاستبدال بها مسميات جديدة تشكل مساسا بهوية القدس وتراثها العربي والإسلامي والمسيحي.

وحذرت محافظة القدس من استمرار هذه السياسات الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي للمدينة وفرض أمر واقع جديد، مؤكدة أن تغيير المسميات لن ينجح في محو تاريخ القدس أو طمس ذاكرتها الوطنية والحضارية.