7 شهداء و10 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء عدوان الاحتلال على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

قالت الوزارة أن من بين الشهداء 5 شهداء جدد، وشهيدين متأثرين بإصاباتهما، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة بغزة؛ ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1,303 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 4,336 إصابة، إضافة إلى 814 حالة انتشال.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 73,438 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 174,447 إصابة.

و أدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.