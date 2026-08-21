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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلي وبرشلونة تغاضى عن ركلتي جزاء

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عن عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة الأهلي وبرشلونة، مؤكدًا أن الحكم الإسباني لم يحتسب ركلتي جزاء خلال اللقاء، إلى جانب صحة هدف أحمد سيد زيزو وعدم وجود تسلل.

وقال جريشة، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن لعبة هادي رياض كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح برشلونة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى صحة هدف زيزو، مؤكدًا أنه «لم تكن هناك حالة تسلل على الإطلاق».

وأضاف الحكم الدولي السابق أن الأهلي كان يستحق أيضًا الحصول على ركلة جزاء، بعدما تعرض كوكا للشد داخل منطقة الجزاء، وهو ما منعه من الوصول إلى الكرة، موضحًا أن المخالفة كانت تستوجب تدخل الحكم واحتساب ركلة جزاء.

وأشار جريشة إلى وجود ركلة جزاء أخرى لصالح برشلونة لم تُحتسب، بسبب لمسة يد من أحد لاعبي الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وبشأن ركلة الجزاء الثانية التي احتُسبت لصالح برشلونة بعد عرقلة أحمد عيد لـ جوردن لاعب الفريق الكتالوني، أكد جريشة أن قرار الحكم كان صحيحًا ولا توجد عليه ملاحظات.

وتطرق جريشة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا أن المباراة لم تشهد تدخلات واضحة من التقنية، ولم يتم عرض أي لقطة تؤكد وجود تدخل من غرفة الفيديو، مضيفًا: «لو كان موجودًا كان سوف يستدعى الحكم وسوف يحتسبها».

وأشاد جريشة في ختام تصريحاته بأداء المساعدين خلال المباراة، مؤكدًا أنهم ظهروا بصورة جيدة، فيما منح الحكم تقييمًا بلغ 6.1 من 10، موضحًا أن تحركاته داخل الملعب كانت جيدة، لكنه ارتكب بعض الأخطاء في اتخاذ القرارات التحكيمية.

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