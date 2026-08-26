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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اقتحامات واعتقالات واسعة للاحتلال بالضفة والقدس تطال نساءً وأسرى محررين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمد على

شنت قوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم، الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة تخللتها اعتداءات على الممتلكات.

تخلل ذلك اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين بينهم سيدة وأسير محرر، إلى جانب مواجهات في مناطق متفرقة وتصاعد في الاعتداءات الاستفزازية للمستوطنين.

نشبت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام الأخيرة لشارع المعهد قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الأهالي.

في شمال الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال استهدافها المكثف لمحافظة جنين، حيث اقتحمت بلدة عرابة جنوب غرب المدينة، وبلدة ميثلون جنوباً، وقرية عابا شرقاً مع مداهمة أحد منازلها.

وداهمت البنايات السكنية في حي الزهرة بالمدينة واعتقلت سيدة فلسطينية، فيما اقتحمت منطقة سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية واعتقلت الشاب سليمان الزلفي.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دير الغصون وعتيل شمالاً وسط حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين من دير الغصون وهم مازن الزبيدي وعكرمة غانم وساهر غانم، بالتزامن مع اقتحام بلدة بلعا شمال المحافظة.

أما طوباس، فداهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحامها لمدينة طوباس، وأعادت اقتحام بلدة عقابا شمالاً وداهمت منزلا وسط إطلاق مكثف للطائرات المسيرة.

ولم تسلم نابلس، حيث أقدم جيش الاحتلال على تخريب وتمزيق صور وجداريات الشهداء خلال اقتحامه لبلدة بيتا جنوباً.

كما لم تسلم قلقيلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وداخلها.

جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها لبلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

وفي الخليل، كثّف الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءاتهم، إذ اقتحمت القوات منطقة دومة بمدينة الظاهرية جنوباً، واعتقلت الأسير المحرر يمان عمر خشّان عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار فجراً.


 

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