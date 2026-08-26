باكستان.. مصرع 15 رضيعًا إثر حريق بوحدة رعاية لحديثي الولادة في معهد للعلوم الطبية

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لقي 15 رضيعًا على الأقل مصرعهم إثر نشوب حريق في المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بالعاصمة "إسلام آباد".

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية عن مسئولين قولهم انه "كان يوجد 16 رضيعًا داخل وحدة رعاية حديثي الولادة وقت اندلاع الحريق، ولم يتم إنقاذ سوى واحد فقط منهم".

وأفادت فرق الإنقاذ بأن الحريق اندلع في حوالي الساعة 6:45 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لباكستان إثر انفجار جهاز تكييف داخل الوحدة.

وأوضحت أنه تم إخماد الحريق .. مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات الحريق.